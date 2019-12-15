指貿易協議缺乏細節　民眾持觀望態度

中美貿易戰開打一年半，中美商界、美國農民受當其衝。兩國雖然達成首階段貿易協議，但中美民間對此反應不太熱烈，認為協議缺乏細節，所以暫時持觀望態度，甚至對哪天任何一方反口感「心慌慌」。美國商界則期待下階段談判，同時指出中美的貿易糾紛非一時三刻可解決。

首階段貿易協議內容包括中國向美國購入大量農產品，部分美國農民對此表示歡迎，惟目前欠缺具體細節，有農民及商家抱持觀望態度，有人更認為這不是值得慶祝的消息。

艾奧瓦州大豆協會市場發展部主任金伯利（Grant Kimberley）指：「雖然美國政府和中國方都傳遞了積極的信息，當談到細節的時候，他們的說法並不完全相同。」他又認為，大多豆農對貿易戰感到疲倦、關注度愈來愈少，不過他們亦希望當局公布具體協議內容。

由於中國沒有清楚說明購買農產品的數目，當地商家指這會困惑當地農民，芝加哥金融服務公司期貨交易商史密斯指，中國受到非洲豬瘟疫情困擾，他希望中方可以首先考慮美國豬肉；惟有豬農對前景不太樂觀，相信美國仍要與歐洲和南美的豬肉供應商競爭。美國商會亦期待下階段談判，美中貿易全國委員會主席艾倫指，中美的問題難以一時三刻解決，指首階段協議只是開端。

不過，美國大蒜生產商是貿易戰罕見的受益者，當地最大的大蒜生產商克里斯托弗農場的第三代蒜農克里斯托弗表示，他不擔心美國減免對中國大蒜施加的關稅，他認為即使關稅取消後，當初曾進口中國大蒜而改為購買他們產品的商家，仍會繼續向他們購貨。

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