朝促美克制言行　方可安度新年

距離美朝談判死線只餘半個月，北韓上周六（14日）宣布再進行的重大測試將適用於研發新戰略武器，應對美國的核威脅；又警告以美國為首的敵對勢力若想平安度過新年，就應停止發表刺激北韓的言行，被指為美朝對話留有餘地。

北韓人民軍總參謀長朴正天稱，國防科學院近期接連成功進行有重大意義的測試，為加強國防力量作出重大貢獻，他對此感到高興；而測試所得的資料、經驗及新技術，可用於研發堅定及可靠抑制美國核威脅的戰略武器。他說：「只有切實保障實力平衡，才能維護真正的和平，同時保障北韓的發展和未來。」

朴正天聲言北韓做好兩手準備，應對敵對勢力的挑釁、對話和對抗，人民軍也準備好以實際行動，貫徹落實領袖金正恩的任何決心。他表示：「在尖銳的對抗狀態中，只有美國等敵對勢力停止刺激北韓的任何言行，才能安度年底。」

南韓傳媒認為，朴正天提到美國要克制言行及安度年底，反映北韓為之後的美朝對話留有餘地；加上美國對朝政策特別代表比甘周日（15日）訪韓，有望為美朝緊張關係帶來轉機。南韓國家安全戰略研究院上周五（13日）預計，假如美朝對話在死線前無法逆轉，北韓或本月下旬在勞動黨會議上宣布無核化談判結束。

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