孤單婦求到別人家過聖誕後遭欺凌　暖男伸援手

聖誕節本該溫馨歡樂，惟美國俄克拉荷馬州圖斯拉市一名老婦卻於上周三（11日），在分類廣告網站貼出啟事，想以免費提供家務服務，換取在別人家過聖誕，免去孤單過節之苦。網民卡洛克(Carson Daniel Carlock)深受感動，翌日主動把啟事轉貼社交網絡，希望助她一臂，豈料反替她惹來嚴重的網絡欺凌。卡洛克只好在分類廣告網站發文，安慰這位素未謀面的老婦，好人好事因而廣傳。據悉卡洛克日前剛收到這名自稱凱莉（Carrie）的老婦之致謝電郵。

凱莉告訴卡洛克，在收到這許多欺凌信息後，正在重新考慮過聖誕節的願望。本來凱莉的啟事放在分類廣告網站免費區，標題「有人需要聖誕祖母嗎？」，內容是「我會做飯，甚至可以給孩子帶來禮物。我只是不想孤單，因為那樣會很痛苦，請讓我成為您家庭的一員。」但在發生欺凌事件後，原貼經已刪除。

卡洛克向記者說，當他看到凱莉的啟事時，想起了剛在去年因癌症去世的母親。他覺得心痛因而出手，但想不到反令她惹上麻煩。卡洛克說：「很多人給她發送可惡的信息。現在世上壞人太多，我理解每個人都會對此保持警惕。」由於苦無聯絡辦法，他於是在廣告網站回答：「我只想讓你知道你並不孤單。如果您發現自己想在聖誕節加入家庭，我就伸出援手。」這貼文一夜間獲得2千人分享，終於得到凱莉的回覆，惟暫未知道她最後有何決定。