牙買加佳麗膺世界小姐　今年5大選美均由黑人勝出

2019年世界小姐決賽上周六（14日）於英國倫敦舉行，來自牙買加的23歲佳麗辛格（Toni-Ann Singh）摘下后冠，連同環球小姐、美利堅小姐、美國小姐、美國妙齡小姐5大選美的冠軍，創下今年全由黑人女性贏得的先例。而世界小姐亞軍和季軍，分別由法國小姐及印度小姐奪得。

辛格生於牙買加，畢業於美國佛羅里達州大學的心理學系及女性研究學系。她在決賽的問答環節中，形容自己正代表一個特別的女性世代，推動世界改變；並在勝出後寄語︰「為美貌、強健等特質而慶祝是沒問題的，但別忘了還有更多。」她又強調美貌是參賽體驗中位列最後的一個因素。

辛格在賽後於社交網發文︰「給那個牙買加的小女孩，還有世上的所有女生——請相信自己，請知道自己有達成夢想的價值和能力。這頂后冠不屬於我，而是屬於你們每一個。你擁有人生意義。」在上周，南非的26歲佳麗通濟（Zozibini Tunzi）奪下環球小姐后冠，同樣開創先河，成為首位勝出的出櫃佳麗。

這是第四度有牙買加佳麗奪得世界小姐名銜，上一次牙買加佳麗獲獎已是1993年。有到倫敦觀賽的牙買加人感興奮︰「由黑人贏得世界小姐這件事，對我們而言有非常重要的意義。這代表了我們的文化，亦反映世界已進步良多。」