14歲讀大學雙學位　華裔天才少年研環保製藥

在美國密歇根大學的桑福德實驗室，年僅14歲的華裔少年丹尼爾·劉（Daniel Liu）在電腦前埋首研究工作。這位正攻讀化學及電腦科學雙學士的天才少年，是這所世界知名的頂尖實驗室有史以來最年輕的成員。他今年秋天才加入，負責協助藥廠開發更環保的製藥方式。

「我父母說，我在很小的時候已經很好奇。」丹尼爾笑着說。他從1歲開始學習字母，2歲開始閱讀，10歲起就想從事化學工作，並於2015年贏得了全國青年化學家挑戰賽的冠軍，因而獲邀與時任總統奧巴馬會面。13歲他以高三學生身份，加入托雷多大學的化學研究小組成為助教，研究如何用便宜又環保的方式製作藥物及殺蟲劑，還曾與博士生合作在《美國化學會誌》發表論文。

丹尼爾的出色表現，令當日有份審批論文的生化學教授桑福德（Melanie Sanford）注目，她也就是桑福德實驗室的首席研究員。她大讚丹尼爾：「他很聰明。他在我們實驗室中的整合非常好，並且能與所有人互動。他似乎是早為加入這種環境作好準備。」

丹尼爾是密歇根大學中年紀最小的學生，稱：「我交了很多朋友。也許在學期開始時，每個人都不太習慣我的存在，但是之後一切都恢復正常。現在我只是全班200名同學中的一員。」聰明的丹尼爾在學術上很適應大學生活，在他的實驗袍下，有時穿着的是一件卡通T恤，他的電腦也貼上可愛的貼紙，可見天才少年仍充滿童心。