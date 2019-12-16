Hallmark電視台抽起女同志婚禮廣告　捱轟道歉

美國一間婚禮顧問公司早前在收費電視頻道The Hallmark Channel投放廣告，內容包括女同性戀新人接吻的畫面。廣告引起保守家庭團體投訴，Hallmark Channel受壓下於上周抽起廣告。此舉被指歧視，引發多個名人及同行開腔批評，社交網更出現「#杯葛Hallmark Channel」的熱門話題。Hallmark Channel周日（15日）旋即跪低，表明收回「錯誤決定」，重新播放有關廣告。

婚禮顧問公司Zola在Hallmark Channel投放了6條廣告，其中4條包括女同性戀內容。保守團體「一百萬個母親」上周一（9日）就此作出投訴，並發起杯葛Hallmark Channel行動；Zola營業部隨即在上周四（12日）收到Hallmark Channel通知，表示會將該4條廣告下架。頻道當時解釋，Hallmark Channel不會播放「公開親熱」的內容；惟Zola另外兩條異性戀內容的廣告，卻未被抽起，引發質疑。

Zola其後宣布自行抽起餘下廣告，並表明不會再在Hallmark Channel賣廣告。同志名嘴艾倫迪珍妮絲（Ellen DeGeneres）聞訊即狠批頻道的決定落伍︰「現在不是都快2020年了嗎？」網絡電視Netflix亦加入抽水，宣傳自家包含女同性戀的節目，「聖誕節了，能不能讓人們愛其所愛」。

Hallmark Channel行政總裁佩里（Mike Perry）周日終發聲明指，母公司Crown Media檢視有關決定後，對其無意間造成的傷害及失望，致以真誠歉意；其公關部門亦指，企業將致力更包容多樣性。Zola對廣告獲重新播放感鬆一口氣，並表示會考慮是否繼續在Hallmark Channel賣廣告。