被炒FBI局長　承認通俄調查「過份自信」犯錯

美國總統特朗普前年下令，解僱當時有份調查通俄醜聞的聯邦調查局（FBI）前局長高銘，引發質疑。高銘周日（15日）回應司法部內部監察部門上周報告的批評，承認FBI在監察特朗普前競選顧問與俄羅斯的聯繫時，對搜查令的處理「確實草率」、有「明顯錯誤」，指自己誤對通俄調查的處理「過於自信」。

司法部內部監察部門上周發表報告，指FBI調查通俄案時犯下錯誤，但強調調查並非出於政治偏見。特朗普前競選顧問佩奇是調查俄羅斯干預2016年大選的早期焦點之一；而高銘接受霍士星期日新聞訪問時，承認佩奇受到不平等對待，FBI尤其不應公開其身份。他又承認，FBI針對監視佩奇的申請存有巨大錯誤。

高銘指：「這其中有確實的草率，有17個事項應包含在搜查令申請中，或至少以其他方式作討論和描述。那是不可接受的。」司法部監察長霍洛維茨在早前的報告亦指，FBI調查中誇大英國軍情六處（MI6）前情報人員斯蒂爾（Christopher Steele）的可信性；高銘也承認此事，但強調這不代表斯蒂爾的情報純屬捏造。