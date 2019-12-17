教唆中國孕婦赴美生子　經營「生育旅遊」華婦被判監10個月

一名中國籍女子早前被控在美國加州經營「生育旅遊」月子中心，教導中國孕婦欺騙美國入境當局，以獲得簽證赴美生子，從而使孩子自動成為美國公民。該女子早前承認串謀移民欺詐及簽證欺詐，周一（16日）被判監10個月。

在法官宣判期間，中國女子李東媛（Dongyuan Li，音譯）不時拭淚；扣除還押時間，她可即時獲釋。聯邦檢控官不滿刑期過輕，認為應將她判監數年以達到阻赫作用；李東媛代表律師認為判刑公平，因控方只提出7宗欺詐簽證入境美國產子個案。她向法庭呈交求情信指，對所犯錯誤深感抱歉，為對美國社會造成傷害真誠致歉。

移民及海關執法局（ICE）指，李東媛持有美國簽證，但將展開程序將她遣返中國，又指將繼續調查生育旅遊個案。李東媛多年來經營「優孕月子度假會所」（You Win USA Vacation Services），當局指她協助逾500名中國女子赴美生子，獲利超過300萬美元（約2300萬港元）；她教唆孕婦美國入境當局檢查及隱瞞懷孕的方法，更為孕婦安排住宿等待分娩。