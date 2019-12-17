政府被揭秘密助罪犯　取得特殊簽證入境

加拿大傳媒周一（16日）報道，加國政府有一個秘密簽證項目，允許一些申請一般入境簽證被拒的外國戰犯、侵犯人權人士及罪犯等在維護國家利益前提下，取得特殊入境簽證。有律師表示，有關政策令人擔憂及不民主，建議政府應該公開並接受獨立監督。

環球新聞取得政府內部文件揭露，曾於2013年參與推翻埃及已故前總統穆爾西的退役準將澤烏（Khaled Saber Abdelhamed Zahw）申請加拿大簽證被拒，事後入稟聯邦法庭，最終和妻子2015年取得簽證。報道引述法庭文件指，加國國防部（DND）曾發信通知聯邦移民、難民及公民部（IRCC），表示應發簽證予澤烏及其妻子，避免影響加國與埃及軍事合作關係。

報道另提到，加拿大任何聯邦部門或駐外使高官，均可能發出這種信件。只要邊境服務局確認申請人對國安影響有限，就可給予對方2年特殊簽證等。加國政府拒絕回應澤烏事件，也沒有提供簽證政策任何細節，亦未有提及發出特殊證證的標準。根據IRCC提交國會的報告顯示，政府2010年至2017年期間曾發出3000個特殊簽證。

專門從事人權法及國安案件的移民律師瓦爾德曼（Lorne Waldman）認為，特殊簽證計劃目的是避免令外國政府尷尬。他另提到，申請人並不知道自己獲批的是特殊簽證，令計劃更有問題。此外，加國政府沉默，會令申請人覺得自己過往行為可被接受。