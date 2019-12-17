新聞時序：737 MAX客機兩空難　共釀346死

美國波音公司737 MAX系列客機，分別於去年10月及今年3月發生空難，導致346人死亡。波音周一（16日）宣布明年1月起暫停生產737 MAX系列客機，是逾20年來最大規模的生產停頓。以下為波音737 MAX系列客機的停飛時序表：

2018年

10月29日：印尼獅子航空一架機齡僅2個月的波音737 MAX 8客機，起飛13分鐘後在首都雅加達東北的爪哇海上空失事，機上189人全部喪生。

2019年

3月10日：一架埃塞俄比亞航空公司波音737 MAX 8客機起飛後6分鐘墜機，機上157人全數罹難。

3月13日：美國聯邦航空局（FAA）禁止737 MAX系列客機飛行。

4月6日：波音減少近20%的737 MAX系列客機月產量。

5月16日：波音更新737 MAX系列客機軟件，並向FAA提交機師訓練計劃。

6月27日：針對FAA機師使用模擬飛行器時，在飛行控制電腦中發現問題，波音稱最快會在9月修復軟件問題。

10月24日：波音預料FAA會在今年第4季，批准737 MAX系列客機復飛。FAA則指，需時數周完成檢討。

11月11日：波音預期，FAA會在12月批准737 MAX系列客機復飛，明年1月開始載客。

12月12日：FAA表示，737 MAX系列客機將不能在2020年前復飛。

12月16日：波音宣布，明年1月起暫停生產737 MAX系列客機。