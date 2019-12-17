剛果童工開採鋰電池原料傷亡　多間科企遭入稟索償

美國有人權組織周日（15日）在華盛頓提出民事訴訟，指控美國科技巨企購買剛果民主共和國被剝削童工開採的鈷礦，向Google、蘋果公司、微軟、戴爾及電動車生產商特斯拉（Tesla）等公司索償。多間公司否認指控，強調不容忍使用童工。

人權組織「國際權利倡導者」（International Rights Advocates）代表14個剛果民主共和國的家庭提訟，指控這些跨國公司購買已知由童工冒生命危險開採的鈷礦，從剝削剛果民主共和國童工中獲利。訴訟書中指出，這些家庭的孩子都在鈷礦場工作，其中5人因工喪生，11人受傷，他們年僅13至17歲。

其他被控告的公司還包括中國浙江華友鈷業、瑞士商品交易商嘉能可（Glencore），這兩公司被指在當地經營有童工工作的礦場。原告要求這些公司賠償損失，並支付醫療費用。但訴訟亦列明，這些科技巨企是經第三方歐洲公司購買鈷礦。鈷是電子設備中鋰電池的重要成分，剛果民主共和國生產供應全球60%的數量。

微軟回應指，致力為採購礦材責負，正調查有沒有供應商違反守則，並會採取行動。戴爾亦表示，正調查有關指控，強調不會使用聘請童工、強迫勞工的供應商，一旦發現將會除名。嘉能可則稱，不會購買、加工或交易這些礦材，也不容忍使用童工。