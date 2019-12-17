西班牙征服者500年前破釜沈舟　2船錨出土

西班牙征服者埃爾南‧科爾特斯（Hernan Cortes）在殖民時代橫行中南美洲，戰績彪炳。他在1519年越洋登陸現今的墨西哥，率兵征服了古文明阿茲特克帝國（Aztec）。事隔逾500年，墨西哥考古專家周一（16日）在相信是科爾特斯當年破釜沈舟的地點，出土了兩個16世紀船錨，甚具歷史價值。

墨西哥國家人類學及歷史研究所周一指，雖未能完全確定出土船錨是屬於科爾特斯的船隊，但其時期和出土地點均脗合。當局去年曾出土另一個船錨，其上仍保存有木製橫擋，而該種橡木產自西班牙北部，估計源自1450至1530年。今次的兩個船錨處於10至15米深海底，埋於1米厚的沉積物當中。雖已無木材殘存，但其設計與上述船錨屬同一時期。

科爾特斯當年率400人登陸墨西哥韋拉克魯斯，為免逃兵出現，在當地自沉船隻；他最終成功與其他原住民結盟，征服阿茲特克帝國。不過，此後另有一支西班牙船隊航行至當地，而該地亦發展成繁榮港口，故考古學家未敢100%斷言有關船錨是屬於科爾特斯船隊。考古當局指，將把珍貴船錨重埋於沉積物中，以作保存。