美韓召開第5輪談判　討論防衞費分擔

美韓就駐韓美軍防衞費分擔的第5輪談判周二（17日）在南韓首爾展開，為期2天。美方要求韓方分擔近50億美元（約390億港元）的軍費，是今年的5倍之多，成為談判的最大難題。

韓方首席代表鄭恩甫和美方首席代表德哈特當日上午在南韓國防研究院舉行閉門會議。這是雙方日前在美國華盛頓舉行第4輪談判後，相隔2周再次開會。由於到美韓第10份防衛費分擔協定的有效期截至12月31日，預計這將是今年的最後一次談判。

韓方料在談判強調為美韓同盟關係發展作出貢獻，包括墊支近日收回的美軍基地污染淨化費、積極考慮加入中東霍爾木茲海峽聯合巡航、採購美國武器等。據指美方除要求韓方分擔近50億美元的軍費，還要求韓方承擔駐韓美軍補貼、出動戰略武器費用等新項目。

兩國原計劃到年底結束談判，但在美方要求韓方大幅提高防衛費分擔額的情況下，預計雙方年內恐難達成一致，明年繼續磋商的可能性較大。南韓政府官員透露，雙方在前4輪談判的立場變化不大，但對彼此的理解逐漸加深。南韓外交部第一次官趙世暎周二會晤美國北韓政策特別代表比甘，雙方就合作解決防衛費分擔問題達成共識。