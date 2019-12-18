麥康奈爾：拒絕參議院彈劾程序傳召新證人

美國眾議院針對總統特朗普的彈劾條款，將於周三（18日）就條款作全院表決。參議院共和黨領袖麥康奈爾周二（17日）拒絕民主黨要求，在參議院的彈劾程序中傳召新證人，批評眾議院的彈劾過程草率，不會容許在參議院中作「漁翁撒網式的資料打探」。

參議院少數黨領袖舒默早前指，希望考慮文件及聽取4名證人供詞，其中包括白宮代理幕僚長馬爾瓦尼和前國家安全顧問博爾頓。但麥康奈爾在參議院發表講話，將矛盾指向舒默及眾議院情報委員會主席希夫，道：「所以現在，參議院民主黨領袖顯然希望我們參議院，為眾議院民主黨人做功課。」

麥康奈爾又斥，舒默欲花費參議院的時間和精力在漁翁撒網上，以令希夫草率彈劾工作變得比他本人費心去做，更有說服力。他又指，快將與舒默會面討論如何進行。特朗普亦在Twitter留言，指支持彈劾的人愈來愈少，反映民眾都明白這是一場由民主黨主導的欺詐案。

眾議院程序委員會同日開會，討論彈劾辯論的準則和流程，包括時限及何時表決等，屬於民主黨的司法委員會主席納德勒，以及司法委員會的資深共和黨議員科林斯都會在程序委員會上發言。