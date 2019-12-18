為特朗普護航　麥康奈爾拒做公正陪審員

麥康奈爾（右）表明不會是公正的陪審員。（美聯社圖片）

美國眾議院周三（18日）將表決針對總統特朗普的彈劾條款，通過後將交由參議院展開審訊，屆時一眾參議員將擔任陪審員決定是否有罪。參議院共和黨領袖麥康奈爾周二（17日）公開表明為特朗普護航，指自己不會是公正的陪審員。

參議院最快下月審理特朗普的彈劾案，麥康奈爾將擔任陪審團主席；參議員在擔任陪審員前，必須讀出「將根據憲法及法律展開公正審判」的誓詞。惟麥康奈爾坦言，自己將不會是一位公正的陪審員；他同日在參議院發言時，拒絕民主黨參議員的要求，協助眾議院傳召新證人，並計劃將審訊時間限制在兩周內。

參議院由共和黨控制，情況與民主黨控制的眾議院一樣，相信不會有共和黨議員「轉軚」認為特朗普有罪。因此，特朗普早已表明希望參議院能夠「速戰速決」，麥康奈爾亦就彈劾案進展與白宮緊密協調，以免拖延並影響特朗普爭取連任。

另外，彈劾條款要在眾議院通過，需要取得216票支持；根據《華盛頓郵報》的統計，現時有218名眾議員支持通過一項或以上的彈劾條款，另有包括2名民主黨人在內的198名議員反對，而15名議員仍未表態，因此特朗普很大機會被彈劾。