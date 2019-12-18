秘密法院斥FBI　不當申請監控特朗普助手

美國海外情報監視法院（FISC）周二（17日）罕有批評聯邦調查局（FBI），在通俄調查申請監控總統特朗普競選助手佩奇時採取不當措施，要求FBI明年1月10日前提交正進行及計劃中的改善方案；特朗普乘機指通俄調查是一場騙局。

FISC首席法官科利爾（Rosemary Collyer）在命令中批評，FBI申請監控目標人物時，呈交欠缺支持及矛盾的資料，也隱瞞對案件不利的資訊，其常見程度亦令人質疑有關資料是否可靠。她又稱，在沒有完整及準確資訊，法院不能適當確保政府在擁有充分事實根據的情況下，以外國情報為由在境內展開電子監視。

FISC行事相當秘密，它負責審批FBI及司法部，在美國境內監控疑為外國代理人的申請；FBI今次被指2016年至2017年間，4度提交申請監控佩奇的通訊時，隱瞞關鍵的資訊。FBI回應指監控令是一項國家安全調查不可或缺的工具，將致力與司法部及法院合作，以確保《海外情報監察法》（FISA）的準確及完整性。

對此，特朗普在社交網發文，指FISC的聲明很長及嚴厲，「這意味我的案件（通俄調查）是一場騙局。」