新聞時序：纏繞3個月　眾院表決彈劾條款

美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基7月通電話時，涉嫌要求對方調查政敵拜登，以換取美國軍援，衍生濫權指控。眾議院旗下委員會其後展開彈劾調查，以下為過去重點時序：

9月14日

美國國家情報署理總監收到告密者涉及特朗普的投訴信，官員對投訴信內容感到震驚。

9月24日

眾議院議長佩洛西宣布啟動彈劾調查，特朗普其後公開通話文本，批評告密者犯叛國罪，可以判以死刑。

10月10日

2名協助特朗普私人律師朱利安尼調查拜登的商人，因違反競選財務法被起訴。

10月17日

白宮代理幕僚長馬爾瓦尼證實，特朗普扣起對烏克蘭軍援。

10月23日

20多名共和黨眾議員闖入委員會閉門聽證會，並拒絕離開，令聽證會延遲近5小時。

11月4日

烏克蘭解僱曾與朱利安尼討論調查拜登的檢察官；美國前駐烏克蘭大使約萬諾維奇揭露被特朗普及朱利安尼抹黑攻擊的詳情。

11月13日

眾議院情報委員會展開首場公眾聽證會。

12月4日

眾議院司法委員會進入彈劾聽證會階段，聽取憲法學者小組證詞。

12月5日

佩洛西宣布，指示司法委員會起草彈劾條款。

12月13日

眾議院司法委員會通過特朗普濫權及妨礙國會的彈劾條款。

12月17日

特朗普去信佩洛西，斥民主黨推動彈劾案是向民主宣戰。

12月18日

眾議院全院審議及表決彈劾條款。