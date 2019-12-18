新聞剖析︰民主黨堅持彈劾調查　欲挫特朗普連任勝算

美國眾議院全院當地時間周三下午，將表決總統特朗普的彈劾條款，若通過便交參議院繼續處理。由於參議院由共和黨控制，預料特朗普最終會逃過下台命運。有分析認為民主黨執意展開彈劾調查，其中一個原因是為了削弱特朗普明年連任的機會，惟亦有分析指影響輕微。

美媒指，民主黨啟動彈劾調查是有政治目的，無論共和黨人在參議院的投票結果如何，彈劾都能達到打擊特朗普政治地位的效果，希望令他明年爭取連任之路較崎嶇。另外，如果民主黨人覺得共和黨在彈劾案上未能捍衞法治，就可以利用它來呼籲選民，在明年11月的總統選舉中投票支持民主黨。

惟民主黨的如意算盤能否打得響仍是未知之數。雖然大部分人認為特朗普的通烏醜聞中的行為令人困擾，但支持彈劾他或要他下台作為懲罰的比率卻未有上升。美國有線電視新聞網絡（CNN）的民調顯示，佩洛西啟動彈劾調查前，不滿意特朗普工作表現的比率為55%，跟近日的53%相差不遠。民主黨內亦擔心，如果令選民覺得他們過分集中針對特朗普，而忽略其他民生議題，可能會流失部分選票。