眾議院辯論彈劾條款　共和黨提休會圖阻撓

美國眾議院周三（18日）就兩項針對總統特朗普的彈劾條款進行辯論，預料到同日黃昏時分（香港時間周四清晨）全院就會進行表決，一旦通過，特朗普就會成為美國史上第三位被彈劾的總統。

東岸時間早上9時左右，共和黨議在眾院會議開始時，立即採取拖延戰術，首先提出休會動議，再動議指摘民主黨議員違反議事規則。兩項動議先後被否決，但正式辯論已被阻延一個小時才開始。

到中午12時左右，辯論規則以228對197票獲得通過，彈劾條款的辯論正式開始。眾議院議長佩洛西開宗明義表示，特朗普的所作所為，使眾議院在別無他法之下提出彈劾。

辯論開始之前，特朗普在周三早上亦在社交網站發文，聲稱自己沒有做錯，被彈劾令人難以信服，同時批評民主黨一事無成。

眾議院表決的彈劾條款，分別是指特朗普濫用職權及妨礙國會調查；只要有其中一項條款獲簡單多數支持，彈劾案將提交至參議院審理。參議院在最高法院首席大法官督導下展開審訊，一批眾議員扮演檢察官角色，參議員則充當陪審團；如果有至少三分之二的參議員認為特朗普有罪，他便會被解除職務，由副總統彭斯接替他的職務。