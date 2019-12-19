貿戰無影響　聖誕前超級星期六零售料勝黑色星期五

美國商戶近年都會在感恩節的「黑色星期五」之後，繼續減價到年尾，造就聖誕前出現的另一個零售高峰期「超級星期六」。業界預測，雖然中美貿易戰的陰霾未除，但今年「超級星期六」的銷售總額會更勝「黑色星期五」。

零售業顧問公司Customer Growth Partners總裁約翰遜預計，撇除汽油、餐飲和汽車銷售，今年「超級星期六」的美國總銷售額，將會高達340億美元（2652億港元），比「黑色星期五」的315億美元（2457億港元）還要多。

外媒分析，美國人的消費意欲沒有受到中美貿易戰和全球經濟增長放緩的影響，皆因亞馬遜和沃爾瑪兩大零售商競爭激烈，令貨品價格保持平穩，加上美國就業巿場強勁，薪金上漲，使零售巿道得益。

約翰遜指，雖然實體商店人流減少，但到場購物的客人都會買較多東西，需求仍然強勁。有招聘中介公司指出，不在網上購物而到實體店消費的顧客，都希望獲得面對面的服務，例如有店員介紹產品和給意見；而各商戶亦願意投放資源在顧客服務，例如沃爾瑪會讓收銀員在店內四處走，為客人結帳；各商戶亦會在聖誕前加長營業時間，以增加銷售。

全國零售商聯會（National Retail Federation）估計，美國今年11月至12月假日的零售銷售額，將會比去年增長3.8%至4.2%。