彈劾總統：特朗普斥民主黨留永恒恥辱污點

美國眾議院周三（18日）辯論及表決彈劾總統特朗普之際，特朗普在Twitter連發貼文嚴斥民主黨。他當晚前往密歇根州巴特克里市，與副總統彭斯出席大型造勢大會，並讚揚共和黨團結一致投反對票，又指民主黨留下永恒恥辱污點。

造勢集會名為「聖誕快樂」，當地時間晚上7時在可容納9000人的凱洛格競技場舉行。眾議院表決彈劾條款時，特朗普在集會上發表演講；當得悉結果後，他說：「每位共和黨議員投票給我們，我們沒有失去共和黨任何一票。共和黨從未如此團結。」他揶揄有民主黨眾議員，在表決彈劾條款時投反對票。

特朗普指控民主黨企圖抵銷數千萬名美國愛國者的選票：「這是違法、違憲及黨派彈劾，一事無成的民主黨人宣告他們深深地仇恨及鄙視美國選民。」他形容彈劾等同「政治自殺抗議」，自己將笑到最後：「你看到我的支持度嗎？」

彭斯介紹特朗普出場時亦批評民主黨：「今晚發生在華盛頓的事是恥辱。」他指控民主黨由特朗普政府執政的第一天，就嘗試彈劾特朗普，「因為他們知道沒法打敗他」，並形容這是「黨派彈劾」，之後談及政府的經濟及軍事成就。

密歇根州是其中一個「鐵鏽帶」州份，上屆大選從民主黨轉投共和黨懷抱。特朗普競選通訊主管默托（Tim Murtaugh）表示，今次集會將展示共和黨的國家視野與民主黨的「完全不同」，批評民主黨嘗試以彈劾來推翻上屆大選的結果。

眾議院開始辯論前，特朗普不斷在Twitter發文，聲稱沒有做錯，被彈劾令人難以信服。他重申參議院不會同意彈劾他下台，眾議院本來就不該這樣做，批評「激進左翼如此殘暴的謊言，民主黨一事無成，這是對美國的攻擊，這是對共和黨的攻擊」。