Uber設440萬美元基金　換取結束性騷擾調查

Uber設立基金，以了結涉及性騷擾的聯邦調查。（美聯社圖片）

美國平等就業機會委員會（EEOC）周三（18日）宣布，網約車公司Uber將設立440萬美元（約3432萬港元）基金，以了結一項針對公司允許內部性騷擾文化的聯邦調查。Uber首席法律官表示，很高興能與委員會合作促成和解方案。

協議達成後，意味委員會2017年啟動、涉及Uber允許對投訴人展開性騷擾及報復的調查結束。索賠管理人員將向2014年1月1日至2019年6月30日期間，在Uber工作的女性發出通知，而委員會將決定哪些索償人士有資格從基金獲得款項。

Uber亦同意建立一個系統，識别慣犯及未能處理性騷擾問題的經理。平等就業機會委員會三藩市地區主任塔馬約（William Tamayo）對Uber願意承擔責任表示讚賞：「當被指控的騷擾者被視為較原告對公司更有價值時，科技及其他行業經常忽視性騷擾指控。」

一名Uber前工程師2017年撰寫文章，揭露公司的性騷擾問題，導致委員會介入調查。Uber其後解僱20人，包括一些管理人員。為提高透明度，Uber月初發表安全報告，指公司2017年至2018年在美國收到近6000宗性侵個案，超過450宗屬於強姦。