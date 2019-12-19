新聞背後：特朗普成第3位總統被國會彈劾

美國總統特朗普周三（18日）成為美國史上，第3位被彈劾的總統。對上一位是1998年的克林頓，首位被彈劾的總統追溯到1868年的約翰遜；兩人經參議院審訊後最終保住總統一職。受水門事件困擾的尼克遜（Richard Nixon），1974年則在眾議院表決彈劾前請辭，成為唯一在任期內下台的美國總統。

●約翰遜（Andrew Johnson）

約翰遜1867年解除戰爭部長斯坦頓（Edward Stanton）職務，被指違反禁止總統未經參議院同意下，開除重要官員的任期法案。眾議院翌年表決通過彈劾案，但在參議院35票有罪對19票無罪、不足三分之二票數下，最終避免下台。

●克林頓（Bill Clinton）

身陷性醜聞的克林頓，1998年被指作虛假證供及妨礙司法公正，眾議院同年就上述兩項彈劾條款表決，分別以228票贊成對206票反對，以及221票贊成對212票反對下通過。惟兩項指控在參議院未獲三分之二票數，令克林頓避過下台。

●特朗普（Donald Trump）

特朗普與烏克蘭總統澤連斯基2019年7月通電話時，涉嫌要求對方調查政敵拜登及他兒子亨特，以換取美國軍援。眾議院12月18日表決通過特朗普濫用職權及妨礙國會調查的指控，參議院下月初將展開彈劾審訊。