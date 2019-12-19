彈劾時序：源於通烏指控　民主黨推動調查

美國總統特朗普的彈劾案，源於他與烏克蘭總統澤連斯基7月通電話時，涉嫌要求對方調查民主黨總統初選參選人、前副總統拜登及其子亨特，以換取美國軍援，衍生濫權指控。眾議院旗下委員會其後展開彈劾調查，全院於周三（18日）通過濫用職權及妨礙國會調查兩項彈劾條款，以下為重點時序：

9月14日

美國國家情報署理總監收到告密者涉及特朗普通烏的投訴信。

9月24日

眾議院議長佩洛西宣布啟動彈劾調查，特朗普其後公開通話文本。

11月4日

烏克蘭解僱曾與朱利安尼討論調查拜登的檢察官；美國前駐烏克蘭大使約萬諾維奇揭露被特朗普及朱利安尼抹黑攻擊的詳情。

11月13日

眾議院情報委員會展開首場公眾聽證會。

12月4日

眾議院司法委員會進入彈劾聽證會階段，聽取憲法學者小組證詞。

12月5日

佩洛西宣布，指示司法委員會起草彈劾條款。

12月13日

眾議院司法委員會通過特朗普濫權及妨礙國會的彈劾條款。

12月17日

特朗普去信佩洛西，斥民主黨推動彈劾案是向民主宣戰。

12月18日

眾議院審議並表決通過彈劾條款，參議院下月初將展開彈劾審訊。