彈劾總統：眾院火藥味濃　兩黨唇槍舌劍

美國眾議院周三（18日）審議彈劾總統特朗普的條款期間，民主黨與共和黨的議員唇槍舌劍、針鋒相對，令現場充滿火藥味；以下為部分議員的發言要點：

● 民主黨議員

眾議院議長佩洛西：「我們共和國開國元勳的願景，受來自白宮的行為威脅，因此作為眾議院議長，我鄭重及遺憾地展開彈劾美國總統的辯論。如果我們現在不採取行動，我們將玩忽職守。總統鹵莽的行為使彈劾有必要，這是令人悲傷的。他令我們別無他選。」

戴維斯：「毫無疑問，不是我們彈劾這位總統，只是他彈劾自己。如果你是總統，你妨礙司法、試圖賄賂外國領袖及威脅國家安全，你將會被彈劾。就是這樣。」

劉易斯：「當你見到有不正當、不公正、不公平的事時，你在道德上有責任說出來及採取行動。我們的子女、他們的子女將會問我們，你做了甚麼？你說了甚麼？」

特萊卜：「甚麼都不做不是選項，這關乎保護國家的未來，以及我們的民主免受於貪腐、濫權、刑事掩飾及賄賂。」

● 共和黨議員

勞德米爾克：「當耶穌被錯誤指控叛國時，彼拉多給予他面對原告的機會。在那個可恥的審訊中，彼拉多給予耶穌的權利，比民主黨在這彈劾程序時給予總統的還要多。」

凱利：「1941年12月7日，美國發生一件可怕的事，那就是總統羅斯福所言，它將永遠成為國恥日。今天，2019年12月18日，是另一個國恥日。」

努涅斯：「烏克蘭騙局是基於假定、事先與民主黨串通的告密者。特朗普唯一做錯的是擊敗希拉妮，民主黨拒絕接受落敗的事實，他們需要一個很長的康復期。」

約翰遜：「我們的民主黨同事把憲法彈劾條款武器化，以抵銷6300萬名投票選出總統特朗普的國民選票。」