彈劾總統：3民主黨人投反對票　3議員缺席

美國眾議院在民主黨掌控下，表決通過彈劾總統特朗普。不過，兩項彈劾條款均有民主黨人投反對票，包括計劃轉黨的新澤西州眾議員范德魯，也有民主黨總統初選參選人只投「到會票」；3名議員則沒有參與這次歷史性的表決。

有關濫權指控的表決中，兩名民主黨議員反對，包括范德魯及明尼蘇達州眾議員彼得森（Collin Peterson）。范德魯上周表明會離開民主黨並反對彈劾，彼得森稱特朗普罪無可恕，但認為彈劾缺乏兩黨支持，送交參議院只是「做騷」。

兩次表決中，民主黨夏威夷州眾議員加伯德（Tulsi Gabbard）投到會票，沒有表示贊成或反對；她曾稱反對彈劾，但主張以「譴責總統」的措施代替。民主黨緬因州眾議員戈爾登（Jared Golden）支持濫權指控，反對妨礙國會調查指控。

此外，共和黨伊利諾伊州眾議員希姆庫斯（John Shimkus）、共和黨加州眾議員亨特（Duncan Hunter）及民主黨紐約州眾議員塞拉諾（Jose Serrano）均缺席投票。希姆庫斯反對彈劾，但事前通知特朗普因探望兒子而缺席；即將退休的塞拉諾因健康問題缺席；亨特早前承認挪用競選資金，被眾議院警告不要投票。