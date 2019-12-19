彈劾總統：冒寒示威　兩派民眾衝突

美國所有州份周二晚（17日）均有示威，支持彈劾總統特朗普，逾600場多達20多萬人參與，部分地方有特朗普的支持者和反對者爆發衝突。示威浪潮延續至周三（18日），國會外站滿示威群眾；而特朗普在密歇根州舉行造勢集會的場外，群眾的歡呼聲和噓聲交雜，此起彼落。

特朗普在巴特克里市凱洛格競技場舉行造勢集會期間，場外有數千名示威者及支持者聚集。其中，有未能入場參與集會的支持者，轉到節日市集廣場觀看大螢幕直播，菲茨帕特里克（Andrea Fitzpatrick）與她的男友早了數小時到場，但依然未能入場，便決定冒着寒冷留在場外，直至特朗普發表演說，「以展示沉默的大多數有多麼龐大」。雙方陣營一起觀看特朗普演說直播，支持者看來未有介意，不時為特朗普喝采。

反對者當日下午在造勢集會附近一帶舉行示威，有人舉起「沒有人可凌駕法律」、「立即下台」等標語牌，有人高呼特朗普是「騙子」、「不要隱瞞」、「公正選舉」等。丹尼爾斯（Don Daniels）表示，參加示威是因讓美國達到更高的標準，是他們愛國的責任。多納（Annika Doner）則指，特朗普來這裏自吹自擂，但其政策事實上損害密歇根州的家庭。

肯塔基州首府法蘭克福周二在眾議院表決彈劾條款前夕，亦有約100人上街示威，期間有坐在車內的特朗普支持者，與示威者爆發衝突，有示威者搶走支持者豎起的美國國旗。羅威爾（Charlie Rowell）與妻子拉起「特朗普讓美國再次偉大」的橫額到場，認為總統令國內經濟好轉，稱「他仍然是我的總統」。