8歲童膺本年最高收入YouTuber　大人望塵莫及

美國財經雜誌《福布斯》周三（18日）公布2019年YouTube網紅的收入排行榜，很多大人的賣力表演竟不敵童星YouTuber，讓人仔細細但粉絲眾多的小孩包攬冠軍及季軍。8歲男童古安（Ryan Guan）連續第二年奪冠，他的年收入達2600萬美元（約2億港元）。

古安擁有YouTube頻道「Ryan ToysReview」（後改名為Ryan's World），於2015年由其父母開設。短短3年已吸引2290萬人訂閱，總瀏覽量近350億次，古安去年收入達2200萬美元（約1.7億港元），今年再有突破。表情古靈精怪的古安主要分享自己拆新玩具的過程及個人心得，深得喜愛玩具的大小朋友歡迎。

第二名的「Dude Perfect」由5名德州壯男組成，他們愛挑戰從直升機半空向地面投籃等的不可能任務，今年收入達2000萬美元（約1.6億港元）。排名第三的是在美國生活的俄羅斯5歲小姑娘拉津斯卡亞（Anastasia Radzinskaya），她靠分享與父母玩樂、多達7種語言版本的影片，今年大賺1800萬美元（約1.4億港元）。憑直播打機而紅遍天下的「PewDiePie」出人意料地名落第7名，輕鬆的兒童影片或成為影片平台的新潮流。