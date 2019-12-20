摩門教會涉囤千萬款項　疑誤導會眾和避稅

美媒周四（19日）報道，美國有告密者近日向國家稅務局提交投訴，指控耶穌基督末世聖徒教會（摩門教）22年來涉囤積近1000萬美元（約7800萬港元）原本用作慈善用途的款項，誤導會眾和避稅。教會回應反駁，認為指控是基於狹隘觀點及有限資料，又指教會守法，願意配合調查。

告密者尼爾森（David Nielsen）為摩門教徒，他擔任教會的投資分支Ensign Peak Advisors的高級投資組合經理，於今年9月離職。他與兄弟拉爾斯（Lars Nielsen）在11月中向國家稅務局告密，指摩門教會將會眾的奉獻投資在Ensign Peak Advisors的戶口，而且22年來都未將款項分發用於慈善，涉違反國稅局規定。

拉爾斯指，尼爾森認為共事的人或犯了錯，教會階層可能不了解法律要求，但他們認為：「這些可追回來的錢是來自奉獻、我們關心的人。」因此決定告密。尼爾森在告密書上要求國稅局褫奪摩門教會豁免稅項的資格。根據國家稅務局規定，告密者可獲得當局收集到的罰款和稅金最多三成。