彈劾總統：麥康奈爾批彈劾案有毒　參院要撥亂反正

美國國會眾議院周三（18日）通過針對總統特朗普的兩項彈劾條款，下一步將由參議院展開彈劾審訊。參議院共和黨領袖麥康奈爾周四（19日）形容，對特朗普的彈劾案「有毒」，參議院必須撥亂反正。

麥康奈爾稱，眾議院進行了「近代史上最倉卒、最不徹底和最不公平的彈劾調查」，「讓黨派對某一名總統的憤怒，製造了一個影響將來的有毒先例。」參議院現由共和黨佔過半數議席，麥康奈爾揚言，審訊的結果只得一個，暗示特朗普將不會被罷免。麥康奈爾說：「參議院必須要撥亂反正......它的責任很清楚，時間一到，我們就會實踐。」

共和黨希望在不傳召新證人的情況下，於一月初舉行彈劾審訊，並在兩周內完成，速戰速決；但民主黨則想在審訊中傳召4名知悉通烏案內情的前白宮官員作供，又威脅在確保審訊規程公平之前不會向參議院呈交彈劾條款，以討價還價。麥康奈爾對民主黨傳召證人的要求嗤之以鼻，但參議院民主黨領袖舒默則以麥康奈爾的說話加以反諷，稱：「麥康奈爾正在籌劃一場近代史上最倉卒、最不徹底和最不公平的彈劾審訊。」又指該4人是由特朗普任命的前官員，並非民主黨人，因此應該聽取他們的證詞。

特朗普則在社交網上展現與黨友一致的速戰速決意願，斥責民主黨拖延提交彈劾條款的做法，指如果對方不在參議院設下的審訊日期「出現」，就會「因缺席而輸掉」。

特朗普雖然被彈劾，但一項最新的民調顯示，少於一半受訪者認為他應該被罷免。