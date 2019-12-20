少女稱被逼賣淫和遭強姦　殺死孌童疑犯　官不接納是正當防衞

美國威斯康辛州一名現年19歲的女子，被控在去年殺死一名涉嫌強姦她和迫她賣淫的孌童疑犯，她承認殺人，但法官認為她的行為並非正當防衞，面臨終身監禁。

被告凱澤（Chrystul Kizer）承認去年6月被34歲男子沃拉爾（Randy Volar）強姦之後，將對方殺死。案情指，她向沃拉爾的頭部開了兩槍，之後放火燒了他的寓所，並偷走他的名貴汽車。

警方在案發找到該汽車，並追蹤到凱澤。當時17歲的她向警察承認殺死了沃拉爾，因為她不想再被對方性侵犯。凱澤說，她在2016年認識死者，對方強姦她，又迫她賣淫，她的律師於是引用當地保護色情人口販運受害人的法律，指出凱澤殺人是出於正當防衞。

不過，檢察官指出，有關法例並不完全適用於本案，因為他們相信凱澤犯案時並非正在賣淫，又認為當時她並沒有生命危險。檢察官又指，從凱澤與男友及其他人的通訊紀錄等證據顯示，她是有預謀犯案。她甚至曾經研究過如何隱藏證據，又曾向身邊的人講過自己的計劃。

死者在被殺前4個月，曾因為涉嫌多宗兒童色情罪行而被捕，但後來獲釋；而他死時正因為涉嫌兒童人口販賣案而被當局調查，律師指凱澤正是案中其中一名受害者。

至上周一，法官裁定「正當防衞」的抗辯並不適用於凱澤的案件，凱澤的律師準備就判決提出上訴。她現被控一級蓄意殺人、藏械和縱火等多項嚴重控罪，正還押候審，案件將於明年2月審理。