Facebook逾2.67億用戶資料外洩　遭放上暗網

美國社交網巨企Facebook再爆出用戶資料外洩醜聞，周四（19日）一份報告指出，涉及多逾2.67億名用戶的資料，近日被放上暗網供人任意瀏覽，包括帳號、電話號碼、全名等，受影響的主要是美國用戶。該個數據庫開放了足足兩周，現已關閉。

網絡安全公司Comparitech的研究員迪亞琴科（Bob Diachenko），於上周六（14日）發現該個Facebook用戶的數據庫外洩，當時數據庫沒有受到密碼或其他措施保護，意味任何人都可以瀏覽，甚至在黑客論壇上下載這些數據。

暫未能確定具體有甚麼敏感資訊外洩，但迪亞琴科追蹤數據庫時發現源自越南，懷疑可能涉及非法的「擷取」（Scraping）行為，或者是直接從Facebook開發者API偷取數據。專家警告，因為數據大規模外洩，受影響Facebook用戶可能會遭到垃圾郵件、網絡釣魚的侵擾。

Facebook發言人證實該數據庫已經被撤下，指公司正調查事件。發言人表示，公司在過去數年，曾調整並加強保護用戶資料，故相信今次外洩的資料很可能是在調整前收集得來。