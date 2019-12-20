俄諜兒子終極勝訴　獲確認為合法公民

一對在加拿大出生的20多歲俄裔兄弟，早前被加國政府以父母為俄羅斯間諜為由褫奪公民身份。最高法院（19日）作終極判決，裁定他們是合法加國公民。

25歲男子福利（Alexander Foley）與29歲兄長蒂莫西的父母，原名是別茲魯科夫（Andrey Bezrukov）和瓦維諾娃（Elena Vavilova）。雙親1980年代以假名及外交人員身份移居多倫多，期間誕下福利兩兄弟；之後移居法國，最後落腳美國。

別茲魯科夫夫婦2010年被美國聯邦調查局揭發，與另外8人為俄羅斯間諜，在美加搜集情報；包括艷諜查普曼在內的10人在美國被捕後，2011年在美俄交換被捕間諜下返回俄羅斯。福利兩兄弟亦跟隨父母回俄羅斯，並在當地完成高中。

2014年，福利向加拿大使館申請更換加國護照時遭拒，理由是父母為「外國政府代表或員工」，因此即使他在加拿大出生，亦不能自動成為公民。福利入稟加拿大法院但敗訴，之後上訴聯邦上訴法院，2017年獲判勝訴恢復公民身份。

不過，加拿大聯邦移民局其後上訴，直至最高法院周四作出終極裁決，指當事人的父母沒有外交特權或豁免權，因此有關法例並不適用。福利的個案令同樣在申請上訴蒂莫西也獲勝訴，意味兩兄弟獲確認是加拿大公民。