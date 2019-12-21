波音太空船成功發射　但未到達預定軌道

由美國波音公司研發的載人太空船CST-100「星際線」（Starliner）周五（20日）早上成功發射，它負責將物資及聖誕禮物送到國際太空站。然而，波音公司及美國太空總署（NASA）其後發現，太空船並未到達預定軌道。

CST-100「星際線」於周五早上6時36分，由擎天神5號運載火箭搭載，在佛羅里達州甘迺迪太空中心發射。太空船原定會在早上7時07分到達預定軌道，並在周六（21日）早上8時08分到達國際太空站。然而，太空船似乎未能如常到達預定軌道，工作人員正嘗試修復問題。太空船載有272公斤器材、食物、衣服及給太空人的聖誕禮物。

此外，太空船上亦載有一個名為羅西（Rosie）的測試假人。羅西身上有生物測定感測器，會測試負荷、振動及其他發射時引起的因素，會如何影響太空人。如果CST-100「星際線」是次的測試成功，最快會於明年開始接送太空人來往國際太空站。自2011年太空梭退役以來，美國一直依靠俄羅斯太空船運送太空人往返國際太空站。2014年，美國宇航公司SPACE X及波音公司開始為美國研製新的載人太空船。