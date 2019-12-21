中美元首通電話　習近平：美方干涉內政不利兩國合作

中國國家主席習近平周五（20日）結束澳門之行後，隨即與美國總統特朗普通電話。雙方均認為中美兩國達成了第一階段經貿協議，有利於兩國發展；但習近平批評美方在涉港、涉台等問題上，干預中國內政，不利於雙方合作。二人又談及北韓的局勢。

特朗普表示，中美達成第一階段經貿協議，對兩國和世界都是一件好事，兩國市場和世界對此都作出積極反應。美方願同中方保持密切溝通，爭取盡快簽署並予以落實。

習近平強調，開展中美經貿合作為中美關係穩定發展、為世界經濟發展作出重要貢獻。現代經濟和現代技術把世界連成了一體，中美利益更加交融，雙方在合作中會出現一些分歧，只要雙方始終把握中美經貿合作互利共贏的主流，尊重對方國家尊嚴、主權、核心利益，就能在新的歷史條件下推動中美經貿關係向前發展，造福兩國和兩國人民。

他又指，中方對近一段時間來美方在涉台、涉港、涉疆、涉藏等問題上的消極言行表示嚴重關切，認為這些做法干涉了中國內政、損害了中方利益，不利於雙方互信合作。中方希望美方認真落實雙方多次會晤和通話達成的重要共識，高度關注和重視中方關切，防止兩國關係和重要議程受到干擾。

兩國元首又就北韓局勢交換意見。習近平強調，要堅持政治解決的大方向，各方要相向而行，保持對話緩和勢頭，這符合各方共同利益。

中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁