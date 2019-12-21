福音派雜誌籲特朗普下台　遭斥極左刊物

美國福音派基督教雜誌《今日基督教》周四（19日）罕有發表文章，指總統特朗普應要辭職，並鼓勵基督徒不要支持他。特朗普周五（20日）反駁指，《今日基督教》是一份極左刊物，他又指自己為福音派做的事比任何一位總統都多。雜誌創辦人葛培里的兒子反對評論文章，為特朗普護航。

《今日基督教》總編輯加利（Mark Galli）撰文指，參議院或明年大選將特朗普罷免，都是審慎判斷。加利又提到，特朗普濫用總統特權謀取個人利益及敗壞大選對手的名聲，這不但違反憲法誓言，更證明他出現道德缺陷。

特朗普翌日在Twitter形容《今日基督教》是極左的刊物，並指該雜誌表現很差，與葛培里家族多年沒有很大關係；他又認為該雜誌很希望民主黨人「去守護他們的宗教」，但現實時沒有一位總統像他本人為福音派所做的那麼多。

該雜誌由已故基督教福音佈道家葛培理創辦，其子葛福臨（Franklin Graham）是特朗普的支持者，他認為文章只代表福音派的左派教徒，但不代表全部福音派教徒；他又提到父親在2016大選中投給特朗普，是因為他是總統的最佳人選。