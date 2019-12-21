特朗普簽署法案成立太空軍　應對中俄威脅

美國參眾兩院早前先後通過主宰國防部政策及預算的《美國國防授權法案》（NDAA），涉款7380億美元（約5.8萬億港元），當中提到太空軍計劃，應對中俄威脅。法案送交白宮後，總統特朗普周五（20日）簽署，並宣布正式創建太空軍，成為該國72年來首個新軍種。特朗普形容，這是其國安優先政策下的一次勝利。

特朗普周五在馬里蘭州的安德魯斯空軍基地（Joint Base Andrews），在一眾國防官員及軍官見證下，簽署2020年度的NDAA成法。他表示：「今天我們正式創建一個最新的軍種——美國太空軍，成就了一個重要的里程碑。這是一個非常重大及關鍵的時刻。」

防長埃斯珀表示：「我們對太空領域的能力愈來愈依賴，時至今日外太空已演變成一個作戰區。美國太空軍現在的任務是，維持美國在太空的主導地位。」空軍部長巴雷特（Barbara Barrett）亦稱，這是美國歷史性的一天，指特朗普的鴻圖偉略在兩黨及兩院的支持下成真。

太空軍是繼空軍在1947年獨立成軍後，美國首個創建的新軍種。太空軍將是在空軍下一支獨立的新軍隊，就像海軍陸戰隊在海軍下獨立成軍。本來的空軍太空司令部將解散，其1.6萬名軍人及非軍事人員將調派到太空軍，空軍上將雷蒙德（John W. Raymond）成為首名帶領太空軍的參謀長，同時成為參謀長聯席會議的一員。太空軍總部將在未來60天坐落在五角大樓，最初有約40人，最終將增加至200人。