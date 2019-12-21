阿里巴巴網現同款頭盔　揭執法部隊供應商虛報產地

美國一間為執法部隊提供裝備的承包商，聲稱所售的頭盔、防彈背心、防暴裝備為美國本土生產，但原來有關裝備均是中國製造。公司總裁因電信詐騙的罪嫌被捕，華裔公司主席亦被指涉案。美媒周五（20日）披露法庭文件，聯邦探員原來是透過以圖搜圖，在中國的阿里巴巴網站發現同款頭盔，才揭發事件。

裝備商「監視器材組織」（SEG）自2003年起為美國執法部隊提供裝備，而公司總裁摩根（Arthur Morgan）曾不下10次申報有關裝備是美國或其他國家生產，指明並無中國貨。至去年5月，有探員發現SEG在政府內部網頁貼出的防彈頭盔圖片疑經過修圖，遂用以圖搜圖功能調查。結果，探員發現該圖片是擷取自阿里巴巴網站。

調查發現，SEG訛稱本土生產的頭盔內部有手寫中文字。有關頭盔連同防彈背心，原來實際上是由中國國企「新興進出口有限責任公司」生產，該公司更是由解放軍總後勤部創立。SEG向5間美國聯邦機構，售出總值64萬美元（近500萬港元）的裝備；摩根因而被控電信詐騙，而SEG主席陳健（Samuel Jian Chen，音譯）亦被指涉案。