前空軍首談拍到UFO　「違反物理定律地飛行」

美國海軍今年9月，首度承認美軍飛行員曾拍攝到3段「不明飛行物」（UFO）影片，但無法解釋片中物體究竟是甚麼。一名於2004年拍攝到其中一段短片的前海軍，周四（19日）首度受訪，講述當日其戰機雷達發現到可疑物體的經過。他指該物體以完全不合物理定律的方式飛行，不知是來自地球或外太空。

現時在私人飛行學校任導師的安德伍德（Chad Underwood）接受《紐約雜誌》訪問，指他2004年11月在航母尼米茲號服役時，於加州聖迭戈海岸以西的聖克利門蒂島演習，期間與同僚被安排駕駛F/A 18超級大黃蜂戰機追尋特定物體。安德伍德指平時演習很少會這樣做。

飛行期間，安德伍德機上的紅外線雷達顯示一個物體在空中飛行，他於是一直追蹤，但該物體竟以不合乎物理定律的方式飛行，例如在數秒間由6萬呎高空，突然下降至離水面50呎，卻沒有產生音爆，又突然改變速度和飛行方向等。此外，物體飛行時雖散發熱量，但卻沒有一般飛行器引擎推進時發出的煙雲。這是後來被稱為「的嗒糖」的UFO。

安德伍德指從飛行速度觀察，該物體不可能是雀鳥，亦不可能是偵察氣象的氫氣球，因為氫氣球只會向上升。他之後駕駛戰機返回艦上，其同僚以玩笑口脗問他有否見到特別的東西，他不明所以，然後便把攝得的片段交到情報中心，當時他問一名應該隸屬北美空防司令部的人員是否有進行測試，但對方不置可否。

安德伍德所講及的，與其前同僚弗拉沃（David Fravor）前年接受傳媒訪問時披露的不謀而合，當時弗拉沃指他在當年演習期間，親眼目擊一架白色的嗒糖形物體，以5至10種無法預測的方式飛行，在約2.8萬呎高空上，以約222公里時速移動，且飛行時完全無聲。