美制裁俄德輸氣管企業　被批評阻止他國發展

美國總統特朗普周五（20日）簽署《美國國防授權法案》（NDAA），當中包括對修建俄羅斯至德國海上天然氣管道「北溪2號」（Nord Stream 2）的公司實施制裁。俄國外交部發言人扎哈羅娃反駁，美國背負史無前例的債務，卻阻止他國發展經濟；歐盟亦反對美方的制裁行動。

特朗普簽署2020年度的NDAA成法後，總部設在瑞士的海底工程公司Allseas周六（21日）表示，已暫停鋪設北溪2號，未來會按照立法規定的條款施工，期望得到來自美國相關部門的監管及技術等指導。扎哈羅娃在Facebook指摘，美國擁有22萬億美元（約171.6萬億港元）國債，就禁止有信譽的國家發展經濟，美國的生活意識經不起全球競爭。

美國國會憂慮，該條通過波羅的海直接從俄羅斯輸送天然氣的北溪2號，將使俄國更富有，並大幅提升俄國總統普京在歐洲的影響力。參眾兩院日前以壓倒性票數通過制裁。

另外，俄羅斯經烏克蘭輸送天然氣往歐洲的協議，原定於今年12月31日到期。俄烏兩國於周五就更新合約的詳情達成共識，簽署繼續輸氣的協議。