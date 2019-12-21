警誤當車主為偷車賊　過度武力制服致死

美國加州索奴瑪縣一名傷殘男子，上月底開車時被4名警員截停，誤以為其駕駛的汽車是失車。警員要求他落車時男子反抗，在與警員糾纏間失去知覺，送院後死亡。縣警方翻看涉事警員隨身攝錄機拍下的事發過程，認為有警員過度使用武力，周五（20日）將其中一名涉事警員停職候查，稍後會調查其餘警員。

52歲男子沃德（David Glen Ward）在上月24日報警，指其汽車被偷。3日後警員發現沃德的失車在街上行駛，遂上前要求司機停車，後者不理繼續開車離去。警員最後將車截停，惟他們不知司機原來就是沃德，而沃德亦沒透露自己就是車主。

警員用槍指住沃德叫他落車，沃德絞下車窗辱罵警員，指對方專找他這類傷殘人士麻煩。此時警員布朗特（Charles Blount）捉住沃德一隻手扣上手銬，另兩名警員則嘗試合力將沃德從車窗拉出車外。沃德不停大叫說雙腿很痛，布朗特則不停將他的頭撞向車身並緊箍其頸，另一名警員則拿出電槍。最後眾警終將沃德拉出車外，此時聽到有警員說沃德失去知覺，另有警員稱原來沃德就是報失汽車的車主。

沃德送院後當晚不治，警方調查後指各警員均涉嫌過度用武，由於布朗特情況最為嚴重，故將他停職，其餘3名警員亦會接受調查。至於沃德的真正死因仍有等調查，其家人表示，他有慢性阻塞性肺病及心臟病。