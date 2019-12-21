任正非：美國公司短期內完全有可能追上華為

任正非指美國在其他科技領域領先的狀況，在相當長的時間內不會改變。

中國科技巨企華為始創人任正非，近日接受美國媒體訪問時表示，他擔心的不是華為在美國打擊下是否能活下來，而是3、5年後華為還能否持續領先，並認為美國公司短期內追上華為是完全有可能。

任正非引用美國商務部部長羅斯早前在印度表示，美國用2、3年時間就會超越華為，並認為這一論斷可信。他指出，美國在其他科技領域領先的狀況在相當長的時間內不會改變，且相關出口管制法規都沒有限制美國公司，美國的科技創新成果可被充分地利用，也可以得到美國理論創新的氛圍影響。

任正非續指，美企不需憂慮美國政府對其斷供，不需要做備胎而浪費龐大的資源和人力，可聚焦在自身的主航道上，故快速追上華為是完全可能；華為則不但要遵守相關出口管制法規，限制使用一些敏感器件，甚至連很低端的器件和軟件都要被限制使用，「華為怎麼能競爭得過一個國家的力量」。

他預測，華為明年應該會繼續增長，但是幅度不會太高，「今年10月的增長幅度已經下降到17%，估計2020年會在10%左右」；又透露公司的高層認為要到2022年才恢復規模化增長，但就這點他個人與高層團隊存在分歧。任進一步透露，華為在美國政府制裁後全員覺醒，順利裁減了48%研發部門，關閉了46%不必要的研究，而節省下來的工程師會轉移提升主航道產品的研發能力。