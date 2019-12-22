金正恩下令加強軍力　美準備朝射導彈

距離美朝無核化談判死線不足兩周之際，北韓領袖金正恩主持勞動黨中央軍事委員會擴大會議。他以國內外形勢複雜為由，下令進一步加強人民軍、繼續改進及快速發展自衞的國防力量，並根據軍事戰略，重新組建、擴大及改組軍隊。與此同時，據報美國做好準備，應對北韓發射可攻擊美國本土的導彈。

朝中社周日（22日）報道，與會者屬各級武力機關指揮成員，來自勞動黨中央軍事委員會委員、人民軍各軍種及軍級指揮員、總政治局、總參謀部、人民武裝力量省指揮成員、人民保安省、國家保衞省、護衞司令部。金正恩說，要順應形勢變化潮流及北韓革命發展關鍵時期的要求，進一步加強全國武裝力量。

會議也決定要更切實保證及實現，勞動黨領導國家的「全盤武裝力量」，並分析人民軍各級單位和部門的工作情況，同時指出不合理機構、編制和在其他軍事政治活動出現的缺點；會議又罷免和補選部分勞動黨中央軍事委員會委員。

金正恩在會上指出，近期在人民軍工作出現的優缺點和要盡快克服的問題，並具體指明今後軍隊建設和軍事政治活動的方向及途徑；又期待及相信所有指揮官，將做到時代和革命所賦予的神聖使命及任務。惟他無提及美朝談判一事。

另外，美國《紐約時報》上周六（21日）引述知情美方官員報道，雖然美國已為北韓發射射程可達美國的導彈做準備，但無意摧毀或攔截導彈。官員又承認沒有阻止北韓的「好方法」，一旦該國發射導彈，意味金正恩認為美朝陷入僵局，而華府短期內不會取消對朝制裁，並將聯同盟友游說聯合國安理會加強制裁。

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