示威者遭裝甲車夾擊輾過　警員被控嚴重傷人

智利反政府示威持續，警方的濫權問題備受關注。上周五（20日），有警方裝甲車夾擊及輾過示威者，導致一人盆骨懷疑骨折；一名警員被控嚴重傷害身體罪，獲准保釋候查。

當地電視台表示，兩輛警方裝甲車上周五晚7時半在首都聖地亞哥意大利廣場，被大批示威者包圍。據報，20歲男子科迪斯（Oscar Ignacio Perez Cortez）遭一輛警方裝甲車輾過，事後到私家醫院治療。警方發言人表示，當時警員遭1500名示威者圍攻，被掟石及汽油彈；2名警員受傷，另有一輛警方電單車被扔落河。

網上片段可見，一輛裝甲車追着科迪斯，另一輛裝甲車剛好在他前方駛過，導致他被兩輛裝甲車「前後夾擊」。科迪斯倒地後，大批示威者上前救走他；此時從後追擊的裝甲車，疑似輾過科迪斯後離開，示威者見狀立即追打裝甲車。

上周五晚的警民衝突，令一度緩和的局勢再度緊張，反對派事後要求智利警察局長及聖地亞哥警長下台。由於該警長曾揚言會對未經授權的示威採取零容忍態度，反對派認為這導致警方對示威者採取「極端及不能接受」的暴力行為。

智利反政府示威今年10月起爆發，期間觸發連場警民衝突，導致26人死亡，另有數千人受傷及被捕。