43年來首位總理　旅遊部長升職管政府行政

古巴政權出現新變化，總統迪亞斯‧卡內爾上周六（21日）宣布，委任旅遊部長馬雷羅（Manuel Marrero）出任總理，負責政府行政工作；他成為該國自1976年以來首位總理，對上一位是已故領導人卡斯特羅。

古巴今年4月頒布新憲法，新設國家主席及總理；總理經國家主席提名後由全國人大任命。迪亞斯‧卡內爾在全國人民政權代表大會表示：「動議得到古巴共產黨政治局正式批准。」他之後把動議提交古巴國民大會，獲全體一致通過。

56歲的馬雷羅隨後獲古巴共產黨第一書記、前總統勞爾‧卡斯特羅握手歡迎，今後負責行政工作、任命公務員及地方官員。他1999年加入政府，出任隸屬武裝部隊的酒店集團副主席；2004年轉任旅遊部長，成為該官職任期最長的人。

迪亞斯‧卡內爾稱，馬雷羅出任旅遊部長期間，與外國投資者談判的經驗，是成為總理的原因之一；又讚揚對方謙虛、誠實、有辦事能力，並效忠共產黨。

美國的古巴專家洛佩斯—利維（Arturo Lopez-Levy）認為，馬雷羅出任總理並非政府轉型，而是實施及管理政府政策，總統仍是古巴領袖。卡斯特羅1959年至1976年曾出任總理，惟1976年實施新憲法後，他便改任總統並廢除總理一職。