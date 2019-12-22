軍犬膺年度英雄狗　警犬偷玩具事敗贏笑聲

美媒上周六發表2019年英雄狗狗名單，回顧今年表現英勇的一眾「人類最好朋友」；其中美軍軍犬部隊的柯南（Conan）獲選年度狗狗之首。與此同時，麻省一間警局的治療犬班恩（Ben）卻因偷走慈善捐助的玩具，被警長「斷正」逮獲，搞笑舉止與嚴肅可靠的英雄狗狗相映成趣。

金毛尋回犬班恩平日的工作是探訪學校、陪伴有需要的兒童，故經常有接觸玩具的機會。不過，警員分享的片段可見，班恩從會議室內一堆準備送給貧童的聖誕禮物中，叼起一個洋娃娃，再施施然走回自己在辦公桌下的狗窩。警方新聞官笑言：「我們稍後在牠的窩中搜出多件贓物，包括毛絨駱駝、企鵝和短片中的洋娃娃。」又指，班恩因為把玩具弄得滿是口水，被禁止接近玩具室了。

另一方面，剛在月前捕殺伊斯蘭國恐怖頭子巴格達迪的馬蓮萊犬柯南，在霍士電視台的「2019年度狗狗」評選中被列為榜首。其他入選的英勇狗兒包括：9月在佛羅里達州為救小主人、勇戰眼鏡蛇而死的法鬥犬宙斯（Zeus）；8月底在賓夕法尼亞救回3名被擄小童的混種拯救犬埃德加（Edgar），以及在最近的澳洲山火中救出一批受傷樹熊的動物救援犬貝爾（Bear）等等。