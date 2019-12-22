2員工觸電亡　麥當勞承認分店主管沒通報要維修

秘魯麥當勞2名職員於月中工作時觸電身亡，負責營運業務的公司總經理上周五（20日）承認涉事飲品機曾發生故障，但分店主管沒有通報公司的維修部門。死者家屬等合共約80人翌日下午到位於利馬近郊的涉事麥當勞分店外抗議。

阿克斯多拉多斯秘魯分公司總經理安德拉德（Jose Andrade）昨天晚間對秘魯電視台Canal N說：「很不幸地，機器故障且會漏電電人的消息只有地方分店主管知道，並沒有向上通報，好讓公司能立即採取因應措施。」阿克斯多拉多斯秘魯分公司負責經營秘魯全部的麥當勞分店。

不幸喪生的2名員工是18歲的波拉斯和19歲的坎波，他們本月15日在利馬自由ueblo 分店內清掃廚房時觸電身亡。抗議民眾手持海報，印有2名受害者的照片及為他們討公道的標語。受害者家屬表示，2人為情侶關係，已在麥當勞工作了好幾個月。代表受害者家屬的律師稱，已要求檢察官扣留麥當勞和阿克斯多拉多斯在秘魯的負責人。坎波的母親聲稱麥當勞並未提供員工適當訓練。她說：「誰能把孩子還給我們？」聞者心酸。