涉毒殺髮妻騙保險金　男子東窗事發被捕

美國北卡羅萊納州一名資深救護員，疑為騙取25萬美元（約196萬港元）的保險金，去年利用其專業藥物知識在夏洛特市舊居下毒殺妻，上周四（19日）在古蒂市被捕。

35歲的洪斯杜克（Joshua Lee Hunsucker）被控以1級謀殺罪，現正還押監獄，等待明年1月9日再行聆訊。北卡州保險部欺詐調查組的律師在上周五（20日）出庭時說：「我們有可能相信被告是用一款市售的眼藥水下毒，導致其太太死亡。」

案情透露，去年9月23日警方接獲被告報警，指32歲的妻子史黛西（Stacy Robinson Hunsucker）在家中梳化上昏倒，當時她面色發藍而且沒有呼吸心跳。史黛西被送院後證實不治。由於被判定為自然死亡，洪斯杜克很快收到妻子的保險賠償。之後他性情大變，死者母親稍後揭發早在女兒去世前，女婿已另結新歡，因而暗中要求調查。

剛巧在事發前2周，北卡羅萊納州發生了一宗女護士以含四氫唑啉的眼藥水毒殺親夫的案件。四氫唑啉通常用於市售的眼藥水配方，若劑量過大能在短時間內導致心臟停頓死亡。案件啟發調查員要求翻檢史黛西留下的血液樣本，結果真的發現含有四氫唑啉，劑量是一般治療用的30至40倍，因而令案件真相曝光。