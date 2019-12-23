美媒：眾議院表決彈劾案　特朗普匿藏室內看直播

美國眾議院日前通過彈劾案之際，總統特朗普當時在密歇根州出席競選活動。美媒上周六（21日）報道指，眾議院表決彈劾條款時，特朗普將自己關在室內看電視直播，沒理會在室外等待他現身的支持者。消息又指，在彈劾案表決的最後一周，特朗普的心情起伏很大，又指他對結果感到憤怒、對傳媒報道感到厭煩。

Politico報道指，眾議院表決期間，特朗普藏身在巴特克里市的體育場一個隱蔽地方觀看電視直播，同時參與競選集會的支持則等待他現身。消息人士指，他與多名幕僚一同觀看直播，包括副總統彭斯、白宮高級顧問庫斯納、白宮代理幕僚長馬爾瓦尼等。

而在彈劾案最後一周，特朗普的情緒徘徊在沮喪和蔑視之間，其一名友人透露：「他經歷過各種情緒，驚訝、失望、生氣和暴怒，現在他又變回驚訝。」

當遭到眾議院彈劾後，特朗普開始感到憤怒，在Twitter大罵民主黨和眾議院議長佩洛西；而多名匿名人士提到，特朗普對結果感到苦悶、對媒體報道有關他的任期亦感到厭煩。一名前幕僚表示，他的心情起起伏伏，並稱他毫不掩飾怒氣，令人印象深刻。