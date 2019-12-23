律師行疑覬覦訴訟報酬　屢滋擾埃塞空難遺屬

埃塞俄比亞航空公司一架波音737 MAX客機月前失事，機上157人全部罹難。737 MAX感應器被指空難成因，波音公司因而面臨多宗訴訟。英媒周一（23日）報道，埃塞空難遺屬指，連月來接連被美國律師樓致電甚至上門滋擾，不勝其煩。報道相信，律師樓進取的舉動，是覬覦狀告波音可帶來的潛在可觀報酬。

英媒訪問了37名埃塞空難死者的家屬，發現有31人均投訴曾遭美國律師行滋擾。遺屬指，空難後不時接到陌生人來電、在家門留下小冊子，更有人不請自來，出席滿是哀傷家屬的追思會。有人提出以金錢作約見死者丈夫的報酬；更有人為遺屬成立心理輔導小組，但未有透露自己是來自美國律師樓。

波音雖否認空難責任，但仍面臨來自30多個律師行的114宗訴訟；如果律師代表遺屬在美國法院勝訴，料可獲數以百萬美元計的報酬。報道指，其中6間律師樓尤為進取，其中Wheeler、Franks及Eaves律師行發表聯合聲明否認指控，稱只有在受邀下才會接觸空難遺屬。聲明稱︰「你所聽說的故事完全錯誤。」並拒絕進一步回應。波音亦拒絕回應有關訴訟事宜。